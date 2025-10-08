A Shanghai Musetti ko contro Auger-Aliassime, a Wuhan Paolini vola agli ottavi

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti saluta Shanghai e si complica la vita nella corsa alle Atp Finals di Torino. Negli ottavi del “Rolex Shanghai Masters”, il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina, il carrarino cede infatti per 6-4 6-2 a Felix Auger-Aliassime, numero 13 del mondo.

Una sconfitta che non solo costa a Musetti, numero 9 Atp, l’eliminazione dal torneo. In ballo c’è infatti il pass per Torino: il tennista toscano è al momento all’ottavo posto in classifica nella Race e prima di oggi aveva 630 punti di vantaggio sul canadese, decimo e primo tennista attualmente escluso alla luce dell’infortunio di Draper, nono, che rientrerà in campo solo nel 2026.

Un successo di Musetti avrebbe di fatto chiuso i giochi, ora invece Auger-Aliassime è ritornato prepotentemente in corsa. Per il tennista azzurro sfuma anche la 20esima vittoria stagionale nei Masters 1000 (meglio solo Alcaraz con 21) e la chance di qualificarsi per la quarta volta per i quarti di finale in questa categoria di tornei nel 2025, la sesta in carriera.

AL WTA DI WUHAN PAOLINI SOFFRE MA VINCE ALL’ESORDIO

Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del “Dongfeng-Voyah Open”, ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye al primo turno ha sconfitto nei sedicesimi di finale la wild card cinese Yue Yuan, numero 109 del ranking Wta, vincitrice al debutto contro la romagnola Lucia Bronzetti, col punteggio di 3-6 6-4 6-3. Agli ottavi Paolini sfiderà la danese Clara Tauson, decima forza del tabellone.

“E’ stata una partita molto dura. Lei ha giocato benissimo. Nel secondo set ho dovuto alzare il livello del mio tennis. All’inizio ho avuto qualche difficoltà; poi mi sono sentita meglio andando avanti nella partita e ha aumentato l’intensità”. Così Jasmine Paolini dopo il debutto vincente sui campi di Wuhan. “Sono felice di essere di nuovo qui. Spero di far bene in questo torneo”, ha aggiunto l’azzurra.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).