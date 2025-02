A Subiaco ARSIAL presenta il progetto “Vivi il Lazio”

Roma, 14 feb. (askanews) – Conferenza stampa di presentazione, a Subiaco nel Monastero di Santa Scolastica, del progetto “Vivi il Lazio: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni” promosso dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial) su impulso dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio. Il patrimonio agroalimentare del Lazio diventa il filo conduttore di un calendario di appuntamenti che accompagnerà i pellegrini lungo l’Anno Santo, promuovendo l’identità e l’eccellenza della regione. Abbiamo parlato con Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio: “Abbiamo pensato a questa iniziativa legislativa che abbiamo denominato proprio le vie del giubileo ed è un modo per coniugare la conoscenza del territorio con la valorizzazione dei suoi prodotti della filiera agroalimentare, utilizzando luoghi di culto, cammini religiosi che spesso portano nelle aree interne straordinarie da un punto di vista ambientale e naturalistico e offrire quindi una possibilità di conoscenza del territorio regionale”. Un viaggio alla scoperta della Regione Lazio che consentirà a pellegrini e turisti di portarsi via, metaforicamente, un pezzo storico, culturale e religioso della regione. “Quindi far capire che intorno a Roma esiste un territorio straordinario, approfittando anche delle opportunità che il turismo enogastronomico, il turismo lento offrono, su cui c’è sempre maggiore attenzione, il tema della sostenibilità, le nuove generazioni prediligono questo tipo di turismo, queste mete e vogliamo quindi offrire un’opportunità anche a loro e di crescita, alle nostre aziende, ai nostri piccoli borghi per vedere rafforzato anche il sistema economico di queste aree interne che molto spesso sono mortificate durante il resto dell’anno”.I dettagli del progetto sono stati annunciati in conferenza stampa alla presenza dell’Abate O.S.B. Don Roberto Dotta, di Emanuele Rocchi, Sindaco facente funzioni di Subiaco, di Giorgio Simeoni, Presidente della Commissione Speciale Giubileo 2025 e del Commissario Straordinario Arsial, Massimiliano Raffa.