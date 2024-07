A Wimbledon Paolini batte Andreescu e accede agli ottavi

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Continua la corsa di Jasmine Paolini nel singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Club di Londra. L’azzurra, numero 7 del mondo e del seeding, è approdata agli ottavi di finale battendo la canadese Bianca Andreescu col punteggio di 7-6 (4) 6-1.

La prossima avversaria della toscana Paolini sarà la vincente del match Keys-Kostyuk.

“Mi sono divertita molto. Qui è molto bello giocare. Penso di aver fatto bene oggi. Ho cercato di esser aggressiva per evitare di essere io a inseguire lei. Più volte a rete? Sì, mi piace giocare su questa superficie e in modo aggressivo. Il doppio mi ha aiutato a migliorare in fase d’attacco”, ha detto l’azzurra al termine del match odierno.

