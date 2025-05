A390, tutta l’anima di Alpine in formato sport fastback

ROMA (ITALPRESS) – Alpine A390 è stata creata con un unico obiettivo: il piacere di guida. La nuovissima sport fastback di Alpine riprende il DNA della marca e l’esperienza di guida entusiasmante di A110, aggiungendo versatilità. Si può riassumere A390 con questa definizione: un’auto da corsa con un design che la veste come un abito su misura; Racing car in a suit. Per offrire il meglio della propulsione elettrica, gli ingegneri e i progettisti di Alpine hanno creato una serie di tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori) che formano un sistema di trazione integrale AWD (una novità assoluta per Alpine) e che hanno permesso lo sviluppo del sistema Alpine Active Torque Vectoring*, al servizio di dinamismo, sicurezza e agilità. Un livello di sofisticazione solitamente riservato ai segmenti superiori. Qui, ancor più che le prestazioni pure, la priorità sono le sensazioni di guida. A390 è stata progettata per offrire prestazioni senza limitarsi nelle condizioni più impegnative, quando si devono affrontare salite in montagna o gare in pista.

A390 è il secondo modello del Dream Garage, dopo A290 e prima della futura A110, che sarà anch’essa 100% elettrica. Contribuirà ad ampliare la clientela della marca conquistando nuovi acquirenti e si rivolgerà anche a una clientela professionale. La sua piattaforma elettrica, derivata da Ampere, la rendono parte di un ecosistema elettrico completo che offre un’esperienza ottimale.

A390 è progettata e prodotta in Francia, nello storico stabilimento a Dieppe, che sta subendo una trasformazione nel passaggio dalla storia al futuro, sia in termini di elettrificazione che di volumi di produzione. I motori sono prodotti nello stabilimento di Clèon, mentre le batterie Verkor ad alte prestazioni utilizzano celle e moduli prodotti a Dunkerque e assemblati a Douai. Una vera Alpine tutta francese, dotata degli esclusivi pneumatici forniti da Michelin e dell’impianto audio Devialet. “Qualcuno ha detto che la vita inizia a 70 anni, e questo potrebbe essere vero per Alpine con l’arrivo di questo secondo modello del Dream Garage, uno dei sette modelli elettrici previsti entro il 2030. Nel 2025, Alpine A390 ricorda al mondo che l’anima conta più del software. Per un amante delle auto come me, è difficile immaginare qualcosa di più emozionante che far rivivere un marchio leggendario e proiettarlo in nuovi territori, dimostrando che la ricetta originale è più attuale che mai” dice Luca de Meo, CEO Group Renault.

