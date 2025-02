Abodi “Società calcio non devono avere rapporti con delinquenti”

ROMA (ITALPRESS) – Il vertice di ieri in Viminale con il ministro dell’Interno, la Figc e i presidenti delle leghe “è stata l’occasione, che si ripeterà ogni mese, di incontrarci e fare il punto della situazione sulle questioni che abbiamo posto in campo. Il tema era come contrastare non soltanto i comportamenti violenti, ma l’economia criminale, che non è un tema secondario. Le società calcistiche sanno che possono contare sulla collaborazione piena delle forze dell’ordine a tutti i livelli dovendo garantire necessariamente il rispetto della norma che stabilisce che le forme di dialogo con la tifoseria sono quelle codificate e che, con i delinquenti, non si hanno rapporti impropri”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”. “Le scommesse illecite e la pirateria sono temi nei confronti dei quali spesso qualcuno si pone con una certa leggerezza. C’è chi prende il ‘pezzottò quasi per snobismo, o perchè è il loro modo di manifestare contro il sistema – ha aggiunto -. Peccato che così si alimenta l’economia criminale, dobbiamo sapere che siamo tutti responsabili. Quindi si è discusso anche della possibilità di interventi più puntuali non soltanto su chi offre il servizio ma anche su chi lo utilizza”.

“Poi – ha proseguito Abodi – c’è il tema di come responsabilizzare il sistema calcistico con l’educazione al tifo, l’utilizzo della tecnologia, il miglioramento delle norme, partendo anche da un utilizzo maggiormente tracciato ed efficace del daspo, che non sia collegato a comportamenti allo stadio ma anche a reati ulteriori che adesso verranno valutati”.

Infine, su Ambra Sabatini, protagonista del docufilm, il ministro ha spiegato: “Nella sua vita ha dimostrato tante cose, dal talento alla forza morale, dalla capacità di apprezzare ciò che è rimasto rispetto a ciò che ha perso al preoccuparsi delle compagne di squadra. Capacità che fanno riflettere e che sono insegnamenti si vita che mi auguro possano essere d’aiuto anche a chi sembra poter disporre della normalità e invece ha qualche limite in più rispetto a chi ne ha solo di fisici”.

