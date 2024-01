Roma, 9 gen. (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein sarà domani personalmente in aula alla Camera al question time in programma alle 15 per il confronto con il Governo sulla interrogazione da lei presentata a nome del Pd al ministro dell’Interno Piantedosi dopo la celebrazione dell’anniversario della strage di Acca Larenzia sul tema dei “fenomeni di fascismo che non vengono contrastati dal Governo”.