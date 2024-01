Acca Larentia, Schlein: Piantedosi chiarisca, e Meloni che dice?

Roma, 8 gen. (askanews) – “Se gridi ‘Viva l’Italia antifascista’ a teatro vieni identificato, se vai a un’adunata neofascista con saluti romani e striscioni invece no. Piantedosi chiarisca come sia potuto accadere. E Meloni non ha niente da dire?”. La segretaria del Pd Elly Schlein affida ai social il commento al video in rete che mostra il raduno ieri a Roma per l’anniversario della strage di Acca Larentia. Immagini che la leader dem rilancia sui suoi canali chiamando in causa il ministro dell’Interno Piantedosi e la premier Meloni.