Addio ad Hulk Hogan, la leggenda del wrestling aveva 71 anni

ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo del wrestling. All’età di 71 anni è morto Hulk Hogan, leggenda della Wwe, stroncato, secondo il portale Tmz Sports, da un arresto cardiaco. Terry Gene Bollea, questo il suo vero nome (che rivela le origini italiane), è stato dodici volte campione del mondo, avendo vinto sei volte il Wwf World Heavyweight Championship e sei volte il Wcw World Heavyweight Championship.

Nella sua carriera ha vestito anche i panni di attore, debuttando sul grande schermo nel film ‘Rocky III’ diretto e interpretato dall’amico Sylvester Stallone. Negli ultimi anni si è schierato dalla parte di Donald Trump, sostenendolo nella sua candidatura come presidente degli Stati Uniti con tanto di intervento durante un comizio al Madison Square Garden. “La nostra amicizia ha significato tutto per me. Mi è sempre stato vicino, anche quando non glielo chiedevo. E’ stato uno dei primi a farmi visita quando ero in ospedale con il 2% di possibilità di sopravvivenza”, è il ricordo commosso dell’ex wrestler, Ric Flair.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).