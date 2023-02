Aereo ITA dedicato a Pancalli “Ne sono orgoglioso”

ROMA (ITALPRESS) – “Uno dei prossimi aerei di ITA Airways avrà il nome di Luca Pancalli, che è stato uno degli atleti paralimpici più vincenti di sempre. Intitolare gli aerei ai grandi sportivi per noi significa legarci in modo indissolubile allo sport e all’importanza che ha per il Paese. Nei prossimi anni la nostra sarà la flotta più green e giovane d’Europa”. Lo ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, durante la conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra la compagnia e il Comitato Italiano Paralimpico. “Grazie, ne sono orgoglioso – ha risposto Pancalli, seduto accanto a Lazzerini in conferenza stampa – come ex atleta paralimpico e come italiano, vi dico grazie per questa opportunità. Ma vorrei che fossi il primo di tanti altri atleti paralimpici ad avere un aereo intitolato. Ci sono tanti altri ragazzi e ragazze che stanno rendendo orgoglioso questo Paese. Vedendo gli aerei di ITA colorati d’azzurro mi vengono alla mente ricordi di atleta che nella propria vita sportiva trasporta i propri sogni, ma anche le proprie delusioni, sempre accompagnato da un volo aereo. L’aereo è compagno di vita di tanti atleti”.

Nell’ottica di intitolare aerei ai grandi campioni dello sport italiano, ITA Airways ha quindi annunciato che un velivolo della compagnia porterà il nome di Luca Pancalli. Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, l’ente pubblico che si occupa di promuovere lo sport per le persone con disabilità, Luca Pancalli è anche il nuotatore italiano paralimpico più medagliato della storia. Dopo un passato nella Nazionale juniores di pentathlon moderno tra i normodotati, in seguito a un incidente in Austria durante la prova di equitazione e il lungo periodo di riabilitazione post infortunio, si avvicina al nuoto paralimpico. In carriera vanta 15 medaglie (8 ori, 6 argenti, 1 bronzo) in quattro partecipazioni ai Giochi Paralimpici (New York ’84, Seoul ’88, Barcellona ’92, Atlanta ’96), cui si aggiungono 10 medaglie iridate (8 ori e 2 argenti) e 6 ori continentali.

“Siamo un’azienda nuova e vogliamo essere una compagnia di bandiera perché ce lo meritiamo e perché la gente ci vuole bene, non perché siamo dello Stato italiano. Sembra poco, ma è una rivoluzione copernicana rispetto al protezionismo del passato” ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways. “Puntiamo sull’italianità – ha aggiunto – non quella di pizza e mandolino. L’Italia è un territorio di eccellenza, anche e soprattutto nello sport. Lo sport ci insegna ogni giorno la fatica, l’allenamento quotidiano, il rispetto dell’avversario, la voglia di superarlo. E un’azienda deve fare la stessa cosa”.

“L’attenzione al mondo della disabilità e a tutti i passeggeri dovrebbe diventare il modello unico di lavorare nel mondo pubblico, privato, dello sport e della sanità. Oggi è una giornata speciale perché rappresentiamo un modo di pensare che non è così scontato. Se viene prima il cambiamento culturale o le cose da fare? Devono stare insieme. Se le leggi ci sono e non sono applicate significa che dobbiamo promuovere il cambiamento. Ma da solo non lo promuoviamo se non ci attiviamo tutti e diventa un tema condiviso anche dalle aziende” le parole del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “I cambiamenti si fanno un passo per volta e questo è un grande passo”.

