Aig: a Caivano incontri e laboratori, nasce Cittadella Gioventù

Caivano (Napoli), 27 mag. (askanews) – A Caivano, in provincia di Napoli, tre giorni dedicati a cittadinanza attiva, sport e sociale. Questo lo spirito della ‘Cittadella della Gioventù’, promossa dall’Agenzia italiana per la Gioventù – AIG, con il patrocinio del Comune di Caivano, che ha visto coinvolti centinaia di giovani presso la villa comunale Falcone e Borsellino. Un’iniziativa nata per stimolare il protagonismo giovanile, l’inclusione e la partecipazione civica dei giovani all’interno dei territori più fragili dell’Italia. “Caivano è stata priorità del governo in questi mesi, sono state ricostruite le piazze, i centri sportivi. Siamo qui per animare questi spazi che sono stati restituiti alla cittadinanza con un’attenzione particolare ai giovani. Il tema – ha detto Federica Celestini Campanari, presidente dell’Agenzia italiana per la Gioventù – è il tema della cura, cura di sé stessi, cura del prossimo, cura dell’ambiente e della comunità che ci circonda perché è fondamentale che i ragazzi e le ragazze di Caivano sappiano che lo Stato è presente, che il governo è presente, che siamo tutti qui per aiutarli ma che il cambiamento parte anche da loro”. Tre giornate con un fitto calendario di laboratori tematici, testimonianze, attività sportive, ma anche di momenti di dialogo con le istituzioni e con numerose realtà del territorio. “Abbiamo realizzato attività di formazione su tematiche importanti per i giovani, per il percorso di studio, per l’ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo parlato di competenze finanziarie, di competenze imprenditoriali, abbiamo parlato anche di social media, di rischi che esistono oggi per i giovani che si approcciano appunto ai social media. Abbiamo parlato e – ha aggiunto – abbiamo fatto attività sportive perché riteniamo che i giovani, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, debbano avere cura di se stessi nel corpo e nella mente, le attività sportive sono fondamentali anche per il ruolo sociale che riescono a rivestire”. Nel corso della manifestazione anche laboratori partecipativi dove i ragazzi hanno conosciuto i cicli naturali dell’agricoltura e dei prodotti tipici locali. “Terra Felix è una cooperativa sociale che lavora sul territorio a Nord della provincia di Napoli e a Sud della provincia di Caserta per la rigenerazione di luoghi pubblici abbandonati per il contrasto alla povertà educativa. Siamo qui – ha spiegato Francesco Pascale, direttore della cooperativa sociale Terra Felix – per promuovere un progetto speciale che si chiama Horti cultura attraverso la terra, attraverso l’orto, promuoviamo le bellezze e le qualità del nostro territorio” . L’iniziativa è parte di un più ampio programma promosso dall’AIG, che prevede una seconda Cittadella della Gioventù a Palermo.