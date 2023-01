Aiways U5, il compagno perfetto per le vacanze e la famiglia

MILANO (ITALPRESS) -Il SUV Aiways U5, con il suo grande spazio, dimostra di essere un compagno perfetto soprattutto durante le vacanze. L’ampia abitabilità è garantita non solo dalla struttura della carrozzeria, ma anche dal design intelligente del pianale MAS. Ciò significa che il SUV offre spazio per qualsiasi tipo di bagaglio e passeggeri, per un risultato senza eguali.

Rispetto a un veicolo a motore convenzionale, un’auto elettrica a batteria come l’Aiways U5 richiede molti meno componenti di trasmissione. Questo si traduce, ad esempio, nella soppressione del tunnel cardanico al centro del veicolo, da cui deriva un’offerta in termini di spazio assai più generosa. Tuttavia, è possibile ricorrere a questi vantaggi soltanto se la base tecnica del veicolo è stata progettata esclusivamente per un veicolo elettrico.

Il pianale intelligente MAS colpisce per il suo spazio

“La More Adaptable Structure (MAS), alla base non solo del SUV Aiways U5 ma anche del nuovo SUV coupè Aiways U6, è stata concepita fin dall’inizio per non scendere a compromessi. Ciò ha reso possibile la progettazione di ciascun componente guardando sia alla massima efficienza sia a una gestione dello spazio che fosse quanto più possibile ottimizzata”, spiega Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways, illustrando i vantaggi di una base tecnica con obiettivi ben chiari. Inoltre, tutti i modelli Aiways sono progettati in linea con il concetto FRM: “Family Roomy Mobility”. La vettura offre più di quanto possa fare la maggior parte delle berline di fascia alta, in quanto combina uno spazio per le ginocchia fino a 500 millimetri nella parte posteriore con un bagagliaio fino a 1.555 litri.

L’Aiways U5 mostra tutti i suoi vantaggi grazie alla possibilità di ospitare facilmente passeggini e carrozzine nel bagagliaio e qualunque tipo di seggiolino per bambini. Anche i supporti Isofix con piastra di base girevole possono essere montati con semplicità nella parte posteriore, garantendo spazio sufficiente per il seggiolino sul sedile anteriore, permettendo ai bambini di stare seduti in tutta comodità e sicurezza.

foto: ufficio stampa Koelliker

(ITALPRESS).