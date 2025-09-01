Al Festival di Todi “Benvenuti a Casa Morandi”, il 5 settembre

Roma, 1 set. (askanews) – Va in scena il 5 settembre, al Festival di Todi (Teatro Comunale), “Benvenuti a Casa Morandi”, di Marianna Morandi, Marco Morandi, Elisabetta Tulli, Pino Quartullo, con Marco e Marianna Morandi, e con Marcello Sindici, per la regia di Pino Quartullo.

Marianna e Marco sono due figli d’arte e nell’arte crescono tra canzoni famose, film di successo, rotocalchi, e ospitate in TV.

Benvenuti a casa Morandi è la loro versione dei fatti, è la loro memoria ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni, sempre troppo pignolo, mamma Laura alquanto eccentrica e la Tata Marta.

In scena fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della loro tata (per 50 anni a casa Morandi) che è passata a miglior vita e scoprono che questa donna li ha talmente amati da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta. Nostalgia, sorprese e risate si alternano nel cercare in casa qualcosa di molto importante. A tutto questo si aggiunge un traslocatore, ex ballerino, che si invaghisce di Marianna e che sarà difficile da contenere.

Una commedia divertente e romantica che parla in maniera ironica della loro vita: un viaggio nel loro passato ma anche in un presente pieno di domande, dubbi, (in)certezze e incursioni telefoniche di papa’, mamma e figli sempre pieni di richieste.

Marianna dopo tanto tempo passato a fare la madre torna a recitare sollecitata amorevolmente, sia nella realtà che nella finzione, dal fratello Marco che da anni alterna la sua attività di cantante e attore a quella di padre. Benvenuti a casa Morandi è una commedia sincera, farcita di musica ed episodi divertenti. Un atto unico in cui ridere e riconoscersi.

Commenta il regista Pino Quartullo: “La commedia mi ha divertito ed intenerito molto, perchè Marianna e Marco riescono a mettersi a nudo come raramente succede di vedere”.