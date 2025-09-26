Al Salone Auto di Torino debutta la Suzuki eVitara ICHI Edition

TORINO (ITALPRESS) – Nella giornata inaugurale del Salone Auto Torino, a Piazza Castello, Suzuki presenta al mercato italiano eVitara ICHI 4WD Dual Motor Allgrip-e. Una versione speciale che segna un punto di svolta nella storia del marchio. ICHI, in giapponese, significa “primo” e rappresenta la soluzione 100% elettrica che affianca la consolidata mobilità Ibrida efficiente già realizzata da Suzuki nel rispetto dello spirito autentico che ha reso iconici i 4×4 Suzuki, performanti, inarrestabili.

Suzuki conferma il proprio DNA innovativo con la nuova eVITARA, unendo attenzione alle esigenze dei clienti e rispetto per l’ambiente attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, dall’ibrido plug-in all’elettrico. Il brand si distingue come uno dei pochi Marchi a offrire un’intera gamma elettrificata, consolidando il proprio ruolo di riferimento nell’impegno per la riduzione delle emissioni climalteranti, con livelli di CO2 inferiori alla media del mercato. Con una batteria da 61 kWh e un’autonomia fino a 525 km (in città, secondo il ciclo WLTP), eVitara ICHI Edition introduce due tecnologie Suzuki progettate ad hoc per il primo BEV del marchio: La piattaforma HEARTECT-e, leggera e robusta, garantisce una protezione efficace dagli elevati voltaggi dei potenti motori elettrici.

Gli interni risultano spaziosi grazie a una tecnologia raffinata e a sbalzi ridotti, che ottimizzano l’abitabilità senza compromettere la sicurezza. La sua struttura elimina la necessità di longheroni d’irrobustimento, massimizzando lo spazio destinato alle celle della batteria e agli occupanti a bordo.

Il sistema di trazione integrale Allgrip-e, che sfrutta un doppio motore elettrico (uno per asse) per offrire sicurezza, stabilità e prestazioni 4×4 di livello unico nel panorama dei veicoli 100% elettrici. Con un motore da 174 cavalli posto sull’asse anteriore e un motore da 65 cavalli su quello posteriore, la potenza complessiva si attesta a 184 cavalli e permette notevoli performance sia su strada sia fuori strada. Il gruppo motopropulsore BEV è costituito da due e-Axle che integrano motore e inverter, insieme alle batterie al litio-ferro-fosfato progettata per garantire sicurezza, longevità e affidabilità. Il sistema consente un’accelerazione progressiva da fermo e un’accelerazione più decisa in fase di sorpasso ad ogni velocità.

Con l’arrivo di eVitara ICHI, il sistema Suzuki Connect si arricchisce di nuove funzionalità dedicate alla mobilità elettrica e alla connettività avanzata. Oltre alle funzioni già disponibili, vengono introdotte le EV functions: informazioni e notifiche sullo stato di carica, impostazioni di ricarica programmata, pre-condizionamento della batteria e migliorate le funzioni a distanza, con la possibilità di attivare il climatizzatore, e pre-riscaldare volante e sedili.

E’ inoltre possibile personalizzare il display con immagini (Wallpaper) e pianificare percorsi con la nuova funzione di Hybrid navigation che permette di integrare le informazioni web (meteo, disponibilità real-time delle colonnine ricarica e parcheggi in zona) con il navigatore di bordo. Grazie alla sua tecnologia zero carbon, anche Suzuki accede agli incentivi statali di prossima apertura con eVitara ICHI 4WD Dual Motor Allgrip-e. Per sottolinearne l’unicità sarà ordinabile nel solo allestimento ICHI con carrozzeria bicolore con tetto nero, a scelta tra le 5 disponibili.

La vettura è prenotabile presso i concessionari della rete Suzuki e viene offerta al prezzo finale di 27.900,00 euro (chiavi in mano IPT e PFU esclusa, vernice metallizzata bicolor inclusa) grazie al supporto massimo disponibile degli incentivi governativi.

