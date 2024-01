Al Salone di Tokyo Lexus presenta il concept “LBX Morizo RR”

ROMA (ITALPRESS) – Debutto mondiale al Salone dell’Auto di Tokyo per Il concept LBX Morizo RR, che reinterpreta il nuovissimo crossover compatto di Lexus come un modello ad alte prestazioni incentrato sul coinvolgimento e sulla gratificazione del guidatore. Allo stesso tempo, il concept mantiene il piacere di guida e il design sofisticato che sono propri del brand. Aggiungendo un’altra dimensione al carattere di rottura delle convenzioni di LBX, il concept è stato creato con il contributo diretto del Chairman di Toyota Motor Corporation e Master Driver Akio Toyoda, noto anche come “Morizo”. Il Chairman Toyoda offre una visione personale del progetto in un breve video disponibile tra i materiali. Il Concept LBX Morizo RR è alimentato da un motore a tre cilindri in linea turbocompresso con intercooler che eroga una potenza massima di 305 CV, azionando tutte e quattro le ruote attraverso un sistema a controllo elettronico e un cambio automatico Direct Shift a otto rapporti. Tutti gli elementi chiave della vettura sono stati perfezionati per garantire le prestazioni, compresi il packaging, la carrozzeria, le sospensioni e i pneumatici. Per ottimizzare l’aerodinamica, il team di sviluppo ha applicato tecnologie provenienti dal mondo delle corse aeree ad alta velocità.

In linea con il tema della presenza di Lexus e Toyota Gazoo Racing al Salone, il concept è stato personalizzato con dettagli unici. Il colore giallo tipico di Morizo è presente nelle modanature della griglia a clessidra unificata, nelle pinze dei freni e nelle cinture di sicurezza, che riportano il logo Morizo RR. Altre caratteristiche sono i sedili sportivi, i pedali in lega di alluminio e le modanature colorate dei passaruota e dei paraurti. Il risultato è un’auto che incarna un senso di lusso disinvolto e ha la qualità rassicurante e gratificante di un partner di guida fidato.

