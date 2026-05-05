Al Sistina “SereNata a Napoli”, omaggio Serena Rossi alla sua città

Roma, 5 mag. (askanews) – “SereNata a Napoli” è il nome del primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi e dedicato a Napoli, che sta attraversando l’Italia e che farà tappa al Teatro Sistina di Roma da giovedì 7 a domenica 10 maggio.

Un viaggio intenso, fatto di musica e parole, per raccontare la città che l’ha cresciuta e ispirata, un invito a lasciarsi incantare da una Napoli che vive e vibra, che soffre e si innamora, che risuona di storia e di futuro.

Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, Serena Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione.

Lo spettacolo, che vede la regia di Maria Cristina Redini, è prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative.

Con Rossi un’orchestra di sei elementi, parte viva dello spettacolo, guidata dal Maestro Valeriano Chiaravalle; al violino Gennaro Desiderio, alla chitarra Gianpaolo Ferrigno, al pianoforte e clavicembalo Antonio Ottaviano, alle percussioni Michele Maione, al violoncello Matteo Parisi e alla fisarmonica e clarinetto Luca Sbardella. Ad arricchire il racconto la proiezione di immagini storiche dell’Istituto Luce e i disegni dell’illustratrice Flora Palumbo.