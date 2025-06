Al via a Roma il corteo Pd-M5s-Avs per Gaza

Roma, 7 giu. (askanews) – Al via poco dopo le 14 da piazza Vittorio a Roma, il corteo della manifestazione indetta da Pd, M5s e Avs per Gaza. Dietro allo striscione di apertura “Stop al massacro. Basta complicità”, i leader dei tre partiti: la segretaria dem Elly Schlein, Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.In piazza, le bandiere dei tre partiti che hanno portato a Roma da tutta Italia i loro militanti. Tante le bandiere della Palestina con la scritta “Free Palestine”. Il corteo percorrerà via Emanuele Filiberto per raggiungere piazza San Giovanni, allestita con un palco per gli interventi.Tra i presenti il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia, gli europarlamentari Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini, i senatori Filippo Sensi e Antonio Misiani, il resposnabile Esteri del partito Beppe Provenzano, i deputati Marco Furfaro, Piero de Luca e anche l’ex parlamentare Emanuele Fiano, che ieri era all’iniziativa a Milano al teatro dei Parenti organizzata da Matteo Renzi e Carlo Calenda (l’altra piazza per Gaza dell’opposizione). Per M5s, presenti tra gli altri Roberto Fico e Paola Taverna. Per Avs Nichi Vendola, il presidente dei senatori Beppe de Cristofaro, i deputati Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Magni e Mari.