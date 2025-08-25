Al via i Mondiali di Pentathlon, sette gli azzurri in gara in Lituania

ROMA (ITALPRESS) – Al via domani a Kaunas, in Lituania, i Mondiali di pentathlon moderno. Sette azzurri, reduci dai Campionati Europei di fine luglio e da due settimane di raduno a Bath, sono pronti ad affrontare la prima rassegna iridata senior con la nuova disciplina a ostacoli e il nuovo format della scherma. Si tratta di Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Valentina Martinescu (Junior Asti), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) e Roberto Micheli (Fiamme Oro).

Dai giardini della Reggia di Versailles alla Zalgiris Arena di Kaunas, poco più di un anno dopo le Olimpiadi di Parigi, il pentathlon moderno vedrà sfidarsi i migliori al mondo in un format completamente rinnovato. Tra loro la giovanissima Farida Khalil, la 14enne egiziana che proverà a battere tutti i record dopo aver conquistato, nel 2025, già i titoli mondiali Under 17, 19 e Juniores e aver vinto la finale di World Cup.

Con lei in azione anche la campionessa europea Rebecca Castaudi, oltre alla coreana Seungmin Seong, bronzo ai Giochi di Parigi 2024. Non ci sarà la campionessa olimpica Michelle Gulyas, ancora in recupero dopo un infortunio.

In campo maschile ci saranno tutti i protagonisti di questa stagione, che al momento occupano le prime posizioni del ranking internazionale, ovvero l’egiziano Moutaz Mohamed, l’ungherese Mihaly Koleszar, il francese Ugo Fleurot e il ceco Matej Lukes, assieme al veterano Valentin Belaud e, ovviamente, al bronzo olimpico di Parigi, l’azzurro Giorgio Malan, vincitore della terza tappa di Coppa del mondo in questa stagione. Come sottolineato dal direttore tecnico azzurro, Giancarlo Duranti, al termine del raduno inglese, l’Italia arriva a Kaunas “con la coscienza a posto, pronta ad affrontare l’ultimo impegno con serenità e fiducia”.

Le gare prenderanno il via domani, alle 8.30 italiane (le 9.30 ora locale) con le qualifiche maschili (Ranking Round di scherma, ostacoli, nuoto e laser run); mentre le ragazze cominceranno con le qualifiche mercoledì. Gli atleti azzurri sono accompagnati in Lituania dal dt Duranti, dalla team leader Maria Elena Panetti, dai tecnici Umberto Mazzini, Gabriele Macioce, Gianluca Montecchia, Nicola Benedetti e Veaceslav Ansacov, dal medico Salvatore Gagliardo, dallo psicologo Nicolò Starnai e dal fisioterapista Domenico Porreca.

– Foto Ufficio stampa Fipm –

(ITALPRESS)