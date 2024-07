Al via il 12 luglio da Piacenza il mega tour “De Gregori dal Vivo”

Roma, 11 lug. (askanews) – Domani, venerdì 12 luglio, parte da Piacenza il mega tour “De Gregori dal Vivo”, con il quale Francesco De Gregori e la sua band percorreranno tutta la penisola raggiungendo oltre 30 città.

Il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Ad aprire i concerti sarà Angela Baraldi.

Di seguito le date del tour “De Gregori Dal Vivo” (organizzato e prodotto da Friends & Partners): il 12 luglio al Palazzo Farnese di Piacenza nell’ambito di Piacenza Summer Cult; 13 e 14 luglio all’anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) nell’ambito di Festival Tener-a-mente, il 16 luglio in Piazza Alfieri ad Asti nell’ambito di Astimusica; il 18 luglio al Castello Scaligero di Villafranca (VR) per il Villafranca Festival; 19 luglio al Castello di Udine nell’ambito di Udinestate; il 21 luglio a Villa Erba di Cernobbio (CO) nell’ambito di LeSerre Music&Comedy Festival; il 22 luglio al Castello Carrarese di Este (PD) nell’ambito di Estestate; il

24 luglio al Parco Ducale di Parma, il 26 luglio all’Anfiteatro Romano di Pompei (NA) nell’ambito di BOP – Beats of Pompei; il

28 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (RA); il 30 luglio alla Scalinata di San Bernardino de L’Aquila; il 1 agosto a Villa Bellini di Catania nell’ambito di Sotto il Vulcano Fest;

3 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto (SR) nell’ambito di Le Scale della Musica; il 4 agosto al Teatro di Verdura di Palermo; il 6 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS) nell’ambito di Tirreno Festival; il 7 agosto al Catonateatro di Reggio Calabria; l’8 agosto al Mercati Saraceni di Cirò Marina (KR) nell’ambito di Krimi Sound Festival; l’11 agosto nel piazzale della Basilica di S. Maria di Leuca a Santa Maria di Leuca (LE) nell’ambito di Capo Live; il 12 agosto al Foro Boario di Ostuni (BR) nell’ambito di Luce Festival; il

14 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC);

17 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero (SS);

18 agosto in Piazza Stagno a Cabras (OR); il

20 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI) nell’ambito di Castiglioncello Festival;

21 agosto a La Versiliana di Marina di Pietrasanta (LU) nell’ambito di La Versiliana Festival;

23 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR); il

25 agosto all’Arenile di Peschici (FG) – Note di Mare Oversound Music Festival; 26 agosto alla Banchina San Domenico di Molfetta (BA) – Oversound Music Festival;

29 agosto al Barton Park di Perugia nell’ambito di Moon In June;

31 agosto all’Arena Matese di Piedimonte Matese (CE);

2 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma; il 4 settembre in Piazza Duomo a Prato nell’ambito di Prato Estate e il 6 settembre in Piazza San Nicolò a Pietra Ligure (SV).

I biglietti per le date del tour “De Gregori dal vivo” sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

E poi, ancora, dal 29 ottobre al Teatro Out Off di Milano Francesco De Gregori presenterà “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, una serie di live con una capienza limitata a 200 spettatori per serata. Queste le date dell’evento (organizzato e prodotto da Friends & Partners): 29, 30, 31 ottobre, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 novembre.

I biglietti per “Nevergreen (Perfette sconosciute)” sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.