Al via il 17 luglio Giffoni55, con anteprima Unicorni, Bebe Vio e Nek

Roma, 28 mag. (askanews) – Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del Giffoni Film Festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto come sempre di ascolto, emozione e confronto a fianco dei giovani.

Ad alzare il sipario sulla sezione cinema sarà l’anteprima nazionale di “Unicorni”, il nuovo film di Michela Andreozzi, in uscita il 18 luglio con Vision Distribution, che racconta le difficoltà dell’essere genitori ai giorni nostri. Il film è interpretato da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e, per la prima volta sullo schermo, il piccolo Daniele Scardini che, insieme alla regista, incontreranno i giurati di Giffoni. A completare il cast Lino Musella, Thony, Donatella Finocchiaro e Paola Tiziana Cruciani. Come la figura mitologica che intitola il film, Unicorni racconta la storia di una famiglia che, come tante, si trova ad affrontare una declinazione della diversità all’interno del proprio nucleo, in mezzo a dubbi, paure e pregiudizi inconsci. Il film è prodotto da Arturo Paglia e Isabella Cocuzza per Paco Cinematografica. Una coproduzione Paco Cinematografica, Vision Distribution e Neo Art Producciones con il sostegno della Regione Lazio – Lazio Cinema International Avviso Pubblico (PR FESR LAZIO 2021-2027) progetto cofinanziato dall’Unione Europea.

Si continua in Sala Truffaut dove i juror accoglieranno Bebe Vio Grandis, campionessa paralimpica e simbolo di determinazione, energia e resilienza. L’atleta incontrerà i ragazzi in un dialogo diretto e personale, raccontando il proprio percorso e condividendo riflessioni su sport, inclusione e sfide quotidiane. Da gennaio 2025 è Consigliere Federale in rappresentanza Atleti della Federazione Italiana Scherma. Il suo sogno è unire lo sport olimpico e quello paralimpico in un unico comitato, con il fine di creare un movimento sportivo senza barriere. Questa è la battaglia principale che porta avanti con due importanti progetti, l’Associazione art4sport e la Bebe Vio Academy. Sarà lei a inaugurare ufficialmente la nuova Arena di Giffoni Sport.

La giornata proseguirà con Nek, tra i volti più amati della musica italiana. L’artista sarà ospite di Impact, la sezione trasversale di Giffoni che permetterà a oltre 200 ragazzi di incontrare personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, della musica, del sociale e della scienza. Sarà un’occasione per parlare di musica, identità, trasformazione e dialogo intergenerazionale, in un clima di ascolto e scambio autentico.

Uno dei momenti più profondi e carichi di significato dell’intera giornata sarà l’incontro con la famiglia di Giulio Regeni e l’avvocata Alessandra Ballerini. Non si tratterà soltanto di ascoltare il racconto di una lunga e dolorosa battaglia per la verità e la giustizia, ma di confrontarsi con una testimonianza che scava nel cuore stesso dell’impegno civile, della dignità umana, del senso di responsabilità verso l’altro. Attraverso il dialogo con i ragazzi della sezione Impact, emergerà non solo la vicenda di un giovane ricercatore brutalmente strappato alla vita, ma anche la forza ostinata di chi non si rassegna, di chi lotta ogni giorno contro l’indifferenza e l’oblio, trasformando il dolore in azione, la perdita in memoria attiva. Questo incontro sarà un momento di ascolto autentico, che invita a interrogarsi su cosa significhi oggi essere cittadini, esercitare uno sguardo critico, coltivare empatia, assumere posizioni scomode ma necessarie. Un’occasione per ricordare che dietro ogni storia negata, censurata o dimenticata, c’è una verità che chiede voce. E che il cambiamento non nasce dall’eroismo solitario, ma dalla capacità collettiva di non voltarsi mai dall’altra parte. Perché scegliere di ascoltare, di capire, di agire – anche nel proprio piccolo – è già un atto politico, un gesto di resistenza, un modo concreto di restituire senso alle parole giustizia, umanità, futuro.

Il 17 luglio sarà solo il primo giorno di attività, che aprirà un’edizione straordinaria: in programma 20 eventi tra anteprime ed eventi speciali, con la partecipazione di 5.000 giurati e oltre 100 ospiti italiani e internazionali coinvolti lungo l’intero arco del festival.