Al via la Champions League, l’Arsenal vince a Bilbao

16 Settembre 2025 23:30

Al via la Champions League, l'Arsenal vince a Bilbao

Italpress, Sport
ROMA (ITALPRESS) – Vittorie in trasferta nei primi due incontri della fase a campionato della nuova Champions League. L‘Arsenal di Arteta, con Calafiori titolare in difesa, non si lascia intimidire dagli oltre 50mila spettatori dell’Estadio San Mames di Bilbao e supera i baschi dell‘Athletic per 2-0 con le reti, nella ripresa, di Martinelli (72′) e Trossard (87’).

Colpaccio dei belgi del Royale Union SG, che violano il Philips Stadion di Eindhoven (sold out con 35mila spettatori) battendo 3-1 il Psv: ospiti sul 2-0 all’intervallo con un rigore di David (9′) e il gol di Ait El Hadj (39′), nella ripresa fa tris Mac Allister (81′) prima dell’unica rete degli olandesi firmata da Van Bommel (90′).

