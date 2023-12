Albania, da Palazzo Chigi no comment su sospensione accordo

Bruxelles, 13 dic. (askanews) – Palazzo Chigi non commenta la sospensione del voto parlamentare sull’accordo tra Italia e Albania, su cui la Corte costituzionale del Paese delle Aquile si esprimerà il prossimo 18 gennaio, perchè si tratta di un procedimento che riguarda un’istituzione di un Paese sovrano. Secondo quanto filtra, però, non c’è “preoccupazione” per eventuali possibili ritardi nella sua attuazione.

In questo momento, peraltro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è impegnata a Bruxelles nei lavori del vertice Ue-Balcani Occidentali, a cui prende parte anche il primo ministro albanese Edi Rama.

L’intervento della Corte è stato sollecitato da parlamentari dell’opposizione.