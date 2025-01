Albania, Meloni: Cassazione dà ragione a governo, centri pronti a partire

Roma, 9 gen. (askanews) – “La sentenza della Cassazione dà ragione al governo e dice che spetta al governo stabilire quali sono i paesi sicuri e che il giudice non può sistematicamente disapplicare il trattenimento dei migranti, ma può invece motivare il caso specifico per cui quella persona non è sicura in quel paese, che è cosa diversa da qella fatta dai magistrati del tribunale di Roma”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.

“I centri in Albania sono pronti per essere operativi e pronti a partire – ha aggiunto – anche se quest’anno gli sbarchi sono diminuiti del 60 per cento e negli ultimi giorni si sono quasi azzerati, però i centri sono pronti ad essere attivati”.