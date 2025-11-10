Alcaraz sorpassa Sinner e torna n°1, il primato in palio a Torino

ROMA (ITALPRESS) – Sorpasso e controsorpasso, in attesa del verdetto di Torino. Pubblicata la nuova classifica Atp dove – alla luce della perdita dei punti delle Atp Finals dello scorso anno – Carlos Alcaraz è tornato numero 1 del mondo con 11.050 punti, scavalcando Jannik Sinner, ora secondo a quota 10.000. I due si contenderanno il numero 1 di fine anno a Torino questa settimana: perchè l’altoatesino riprenda il comando deve vincere il torneo da imbattuto a patto però che lo spagnolo non vinca un altro match nel girone e non arrivi in finale. Sinner può anche permettersi una sconfitta nella prima fase ma a quel punto dovrebbe vincere le Atp Finals e sperare che Alcaraz venga eliminato col solo successo contro De Minaur di ieri.

Per quanto riguarda il resto della Top Ten, Taylor Fritz scivola indietro di due posti ed è sesto (stessi punti fra l’altro di De Minaur settimo), scavalcato da Novak Djokovic e Ben Shelton, con Jack Draper che rientra al decimo posto, alle spalle di Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, stabile in nona posizione e a soli 5 punti dal canadese. A proposito di azzurri, classifica invariata per Flavio Cobolli (22°) e Luciano Darderi (26°), mentre i risultati di Metz spingono su Lorenzo Sonego (la semifinale gli vale un +3, ora è 39°) e Matteo Berrettini (grazie ai quarti fa un balzo in avanti di sette posti ed è 56°). Si migliorano Matteo Arnaldi (63°, +1) e Mattia Bellucci (+2, 73°), per Luca Nardi quattro passi indietro (85°).

LA TOP TEN

1. Carlos Alcaraz (Esp) 11.050 (+1)

2. Jannik Sinner (Ita) 10.000 (-1)

3. Alexander Zverev (Ger) 4.960 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.830 (+1)

5. Ben Shelton (Usa) 3.970 (+1)

6. Taylor Fritz (Usa) 3.935 (-2)

7. Alex De Minaur (Aus) 3.935 (–)

8. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.845 (–)

9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.840 (-1)

10. Jack Draper (Gbr) 2.990 (+1)

Così gli altri italiani:

22. Flavio Cobolli 2.025 (–)

26. Luciano Darderi 1.609 (–)

39. Lorenzo Sonego 1.265 (+3)

56. Matteo Berrettini 945 (+7)

63. Matteo Arnaldi 883 (+1)

73. Mattia Bellucci 783 (+2)

85. Luca Nardi 699 (-4)

128. Francesco Passaro 485 (+1)

140. Andrea Pellegrino 438 (-1)

151. Matteo Gigante 407 (–)

SABALENKA RESTA REGINA WTA, RYBAKINA N.5, PAOLINI SI CONFERMA OTTAVA

La sconfitta nell’ultimo atto delle Wta Finals non intacca la sua corona: al comando della classifica femminile c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 56esima settimana consecutiva (la 63esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023). La 27enne di Minsk aumenta anzi il suo vantaggio su Iga Swiatek, sempre seconda ma staccata di 2475 punti, ancora più lontana Coco Gauff, terza. Stabile in quarta posizione Amanda Anisimova mentre Elena Rybakina, trionfatrice a Riyadh, guadagna un posto ed è quinta, scavalcando Jessica Pegula. Alle loro spalle Madison Keys e Jasmine Paolini, che si conferma ottava (appena 10 però i punti che la separano dalla 30enne statunitense) con Mirra Andreeva ed Ekaterina Alexandrova a chiudere la Top Ten.

Oltre alla Paolini, Elisabetta Cocciaretto – stabile al numero 84 – è l’unica altra azzurra fra le prime cento al mondo, alle quali si sta riavvicinando Lucia Bronzetti, che rispetto all’ultima classifica guadagna un posto (n.103). Andando oltre, Lucrezia Stefanini si conferma numero 142, leggera risalita per Nuria Brancaccio, da 153 a 152.

LA TOP TEN

1. Aryna Sabalenka (Blr) 10.870 (–)

2. Iga Swiatek (Pol) 8.395 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 6.763 (–)

4. Amanda Anisimova (Usa) 6.287 (–)

5. Elena Rybakina (Kaz) 5.850 (+1)

6. Jessica Pegula (Usa) 5.583 (-1)

7. Madison Keys (Usa) 4.335 (–)

8. Jasmine Paolini (Ita) 4.325 (–)

9. Mirra Andreeva (Rus) 4.319 (–)

10. Ekaterina Alexandrova (Rus) 3.375 (–)

Così le altre italiane:

84. Elisabetta Cocciaretto 837 (–)

103. Lucia Bronzetti 731 (+1)

142. Lucrezia Stefanini 525 (–)

152. Nuria Brancaccio 491 (+1)

206. Silvia Ambrosio 356 (–)

210. Tyra Caterina Grant 349 (+1)

222. Camilla Rosatello 326 (-7)

228. Jessica Pieri 318 (+11)

302. Lisa Pigato 218 (+3)

