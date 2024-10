Aldeguer torna alla vittoria in Australia nella Moto2

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Fermin

Aldeguer, in sella alla Boscoscuro, vince il Gran Premio

d’Australia della classe Moto2, disputato sul circuito di Phillip

Island. Per Aldeguer si tratta del terzo successo stagionale dopo

un annata ricca di alti e bassi. Sul secondo gradino del podio

troviamo Aron Canet (Kalex, +0″194), autore di una seconda metà di stagione estremamente convincente: terzo, invece, Senna Agius

(Kalex, +7″228), al primo podio nella categoria. Ai Ogura

(Boscoscuro) e Diogo Moreira (Kalex) chiudono rispettivamente

quarto e quinto. Per Ogura il mondiale è ormai una pura formalità, considerando il margine di 65 punti in classifica su Canet.

Nell’ordine, completano la top ten Manuel Gonzalez, Barry Baltus,

Tony Arbolino, Sergio Garcia e Marcos Ramirez.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS)