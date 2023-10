Aleix Espargarò vola in Indonesia, Bagnaia in Q1

MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Le Aprilia comandano nella practice del venerdì in Indonesia. Aleix Espargarò ha fatto segnare con 1’30″474 (nuovo record della pista) il miglior tempo nella sessione pomeridiana sul circuito di Mandalika, precedendo per 154 millesimi il compagno di squadra Maverick Vinales. Vicino col terzo tempo (+0″170) Marco Bezzecchi (Ducati Mooney), che precede Brad Binder (Ktm, +0″288) e Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), staccato di 4 decimi dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino. Sesto Marc Marquez (Honda), quindi Miguel Oliveira (RNF Aprilia) a 7 decimi, ottavo Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) davanti a Jack Miller (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha), tutti ammessi direttamente al Q2. Dovranno invece passare dal primo round delle qualifiche Luca Marini (Ducati Mooney), Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), Franco Morbidelli (Yamaha) e Pecco Bagnaia (Ducati). Per il campione del mondo e attuale leader della classifica iridata solo il 16esimo tempo, a oltre 1″1 da Espargarò.

– foto LivePhotoSport –

