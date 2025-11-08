Alex Marquez vince la sprint del GP del Portogallo, Bezzecchi conquista la pole

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Alex Marquez (Ducati Gresini) vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Più staccato Fabio Quartararo (Yamaha) davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Caduta per Nicolò Bulega (Ducati), in pista al posto dell’infortunato Marc Marquez (Ducati), mentre solamente ottavo Francesco Bagnaia (Ducati).

LE DICHIARAZIONI

“Abbiamo dovuto lottare, è stato necessario prendersi qualche rischio. È andata bene, le sensazioni erano molto buone. Ho usato le gomme per superare, ma abbiamo rispettato il piano alla perfezione. Possiamo ancora migliorare domani, ma sono molto contento”. Così Alex Marquez (Ducati Gresini) dopo il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale.

“È stata una gara dura, sappiamo che la nostra moto soffre molto il consumo delle gomme.

Abbiamo gestito le gare come volevamo, eravamo molto vicini, ancora più che in Malesia. Ci riproveremo domani”. Lo ha detto invece Pedro Acosta (Ktm), secondo nella sprint.

“È andata come volevo. Sono rimasto nel gruppo davanti, poi alla fine Acosta e Marquez erano più veloci di me. Ho fatto il massimo per rimanerci attaccato ma non ero abbastanza veloce. Dobbiamo fare ancora un passo avanti, ma è stata una giornata positiva, ringrazio i ragazzi dei team”. Queste le parole di Marco Bezzecchi (Aprilia), terzo nella gara breve del sabato.

L’ORDINE DI ARRIVO

A. Marquez 19’50.075 P. Acosta +0.120 M. Bezzecchi +0.637 F. Quartararo +5.276 F. Di Giannantonio +6.088 F. Aldeguer +8.864 J. Zarco +8.886 F. Bagnaia +8.898 B. Binder +9.052 P. Espargaro +10.121

BEZZECCHI IN POLE PER LA GARA

Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. 1’37″556 il tempo del pilota romagnolo, che precede di 0″150 Pedro Acosta (Ktm) e di 0″304 Fabio Quartararo (Yamaha).

Francesco Bagnaia (Ducati) apre la seconda fila (quarto), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Honda LCR). Settimo Joan Mir (Honda), ottavo Jack Miller (Yamaha Pramac), nono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e decimo Pol Espargaro (Ktm Tech3). A ruota undicesimo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e dodicesimo Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’37″556 alla velocità media di 169,37 km/h

2. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’37″706

3. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’37″860

2^ fila

4. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’37″935

5. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’37″987

6. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’38″059

3^ fila

7. Joan Mir (Esp) Honda in 1’38″177

8. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1’38″217

9. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’38″425

4^ fila

10. Pol Espargaro (Esp) Ktm in 1’38″449

11. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’38″492

12. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’38″525

