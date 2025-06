Alfa Romeo invita appassionati ad Arese per celebrare 115^ anniversario

TORINO (ITALPRESS) – Il 24 giugno 2025 Alfa Romeo compirà 115 anni, un anniversario carico di significato che celebra uno dei marchi più amati e iconici dell’automobilistico. Nato a Milano nel 1910, il marchio globale italiano ha conquistato generazioni di appassionati con un DNA fatto di design inconfondibile, innovazione tecnica e vittorie leggendarie sulle piste di tutto il mondo.

Per onorare questa straordinaria ricorrenza, domenica 22 giugno il Museo Storico Alfa Romeo di Arese diventerà il palcoscenico di una giornata imperdibile, pensata per unire la community globale degli Alfisti. Un programma ricco e coinvolgente scandirà le ore con gare in pista, incontri esclusivi, parate storiche e momenti celebrativi, dando vita a un’immersione totale nello spirito Alfa Romeo, tra rombi di motore e orgoglio italiano.

A suggellare simbolicamente il traguardo, all’evento campeggerà il logo ufficiale del 115° anniversario, che unisce passato e futuro in un segno grafico potente, messo a disposizione dei Club e degli appassionati di tutto il mondo.

Va infine ricordato che, oltre all’anniversario della nascita di Alfa Romeo, il 2025 è un anno davvero straordinario per il Biscione, completamente costellato da date epiche. Tra queste ricordiamo i 100 anni dalla vittoria del primo Campionato del Mondo con la Tipo P2, i 75 anni dalla nascita della 1900, i 70 dalla Giulietta Berlina e i 50 dalla 33 TT 12 campione del mondo. Non è solo una coincidenza, è una sincronia storica che rende questo anno irripetibile e che conferma, una volta di più, l’attitudine di Alfa Romeo a sfidare il tempo, attraversandolo con lo sguardo rivolto al futuro. Una leggenda fatta di uomini e motori, di coraggio e creatività, che non ha mai smesso di ispirare le nuove generazioni, perchè Alfa Romeo è passione pura.

Il 22 giugno sarà una giornata speciale da vivere intensamente presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese per rendere omaggio a 115 anni di passione, innovazione e storia. Un programma ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere tutti gli Alfisti, dai piloti agli appassionati, passando per i Club ufficiali. Si parte alle ore 10 con il Corso di regolarità – disciplina molto diffusa fra le vetture storiche – realizzato in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo. Dopo una parte teorica in Sala Giulia, il corso proseguirà con le prove pratiche sulla pista interna del Museo e si chiuderà con una gara finale aperta a tutti i partecipanti del corso, che è aperto a tutte le Alfa Romeo di normale produzione. Alle ore 11, sempre in Sala Giulia, si svolgerà il consueto Club Meeting, un incontro riservato ai rappresentanti di tutti i Club Alfa Romeo a livello internazionale per confrontarsi su programmi, iniziative, idee e proposte per vivere insieme la passione per l’Alfa Romeo. Dopo la pausa pranzo, come ormai tradizione, sulla pista interna del Museo verrà organizzato un Flashmob scenografico per festeggiare insieme il 115° anniversario: a partire dalle ore 14, infatti, 115 vetture Alfa Romeo, tutte di modelli diversi e provenienti dai Club Alfa Romeo internazionali, comporranno la scritta AR115.

Sarà un vero e proprio museo a cielo aperto in cui il pubblico potrà ammirare le principali automobili che hanno scritto la storia del Marchio. Il pomeriggio prosegue con un momento spettacolare: alle 16,30 le vetture del “Tributo GTA” apriranno la parata dedicata a tutte le Alfa Romeo, rendendo omaggio a una delle vetture più iconiche della storia sportiva: la Giulia Sprint GTA, che nel 2025 celebra il 60° anniversario dalla sua presentazione. Inoltre, alle 15,30 in Sala Giulia si terrà la conferenza della rassegna Backstage, che ogni mese affronta un diverso tema raccontandolo al pubblico grazie ai documenti del Centro Documentazione Alfa Romeo e alle testimonianze di personaggi ed esperti. Questo appuntamento, dal titolo “115 anni di Alfa Romeo, 10 anni di Museo”, ripercorrerà i grandi momenti che hanno caratterizzato i 115 anni di Alfa Romeo, in particolare quelli di cui si celebra l’anniversario proprio nel 2025, e verrà illustrato il progetto di ristrutturazione del Museo Alfa Romeo, che proprio il 24 giugno 2015 ha aperto al pubblico nella sua veste rinnovata. La giornata di festeggiamenti si chiuderà nel lounge appositamente allestita sulla pista interna con un brindisi offerto da Alfa Romeo e aperto a tutti i visitatori del Museo. Un momento di convivialità per condividere la passione per il marchio di nobile sportività italiana dal 1910, che continua a far battere i cuori ai quattro angoli della Terra. Tutte le attività sono incluse nel biglietto di ingresso del Museo Alfa Romeo. E’ necessaria la prenotazione scrivendo a info@museoalfaromeo.com

Il 115° anniversario assume un valore ancora più rilevante anche perchè, proprio nel 2025, si intrecciano altre celebrazioni di modelli significativi e traguardi sportivi fondamentali. Ad esempio, giusto cento anni fa la leggendaria Alfa Romeo GP Tipo P2 conquistava il primo Campionato del Mondo Automobilistico per vetture Grand Prix, affermandosi sulle piste internazionali grazie alla genialità progettuale di Vittorio Jano e al talento dei piloti ufficiali, tra cui Antonio Ascari e Gastone Brilli-Peri, protagonisti di una stagione epica che consacrò il marchio nell’èlite dell’automobilismo mondiale. Senza dimenticare che quest’anno ricorrono anche i 75 anni dal debutto della 1900 al Salone di Parigi, prima vettura Alfa Romeo prodotta su larga scala, e la strepitosa vittoria della Tipo 158 “Alfetta”, che si laureava Campione del Mondo nella stagione inaugurale della Formula 1, condotta da Nino Farina, il primo iridato della storia della F1 e simbolo dell’eccellenza tecnica e sportiva del marchio.

Inoltre, nel 2025 si festeggiano anche l’esordio della Giulietta Berlina al Salone di Torino nel 1955, modello che portò eleganza e dinamismo nella vita quotidiana degli italiani, seguita nel 1965 dalla Giulia Sprint GTA presentata al salone di Amsterdam, vero e proprio “mostro sacro” da competizione, che ha conquistato vittorie in tutto il mondo. Infine, nel 1975 la 33 TT 12 vinceva il Campionato del Mondo Marche e dieci anni dopo faceva il suo esordio l’Alfa 75, l’ultimo modello Alfa Romeo di grande produzione realizzato sulla piattaforma dell’Alfetta, che il Mueso di Arese ha già celebrato con il Backstage dell’11 maggio, con la partecipazione di oltre 300 vetture provenienti da tutta Europa. Insomma, siamo di fronte a un insieme di ricorrenze che non è solo una coincidenza, ma una straordinaria sincronia della storia. Ogni data, ogni vettura, ogni traguardo contribuisce a disegnare il profilo unico di Alfa Romeo, un marchio che da 115 anni non segue il tempo, lo sfida. E oggi, più che mai, guarda avanti con la stessa grinta e la stessa passione che l’hanno reso un’icona senza compromessi.

