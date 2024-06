Alfasigma ottiene la certificazione Best in Media Communication

BOLOGNA (ITALPRESS) – Alfasigma, una delle principali aziende farmaceutiche italiane con una forte vocazione internazionale, è stata insignita della certificazione Best in Media Communication (BIC), il primo sistema integrato di misurazione e valorizzazione della comunicazione nei media. La certificazione, promossa da Fortune Italia ed Eikon Strategic Consulting Italia, è il risultato di un percorso di audit basato su criteri scientifici e oggettivi, che integra tre dimensioni chiave: reputation, media impact assessment e media poll.

Alla luce dell’analisi, Alfasigma ha ottenuto la certificazione, spiega una nota, “grazie al suo eccellente posizionamento reputazionale, ricevendo un giudizio positivo dai giornalisti, particolarmente in relazione all’accessibilità, e dimostrando di comunicare in modo efficace l’immagine di un’azienda dinamica, proiettata verso i mercati internazionali, impegnata in diverse campagne di sensibilizzazione e attiva nel sostegno alle comunità locali”.

“Comunicare l’identità e il posizionamento di un’azienda Pharma è oggi fondamentale. Proprio attraverso una comunicazione efficace possiamo contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della salute e ad accrescere la cultura in ambito scientifico, condividendo i progressi della ricerca. Allo stesso tempo questo ci permette di rafforzare la nostra reputazione a livello globale, in un contesto di mercato in costante evoluzione e proiezione internazionale – ha commentato Simona Gelpi, Corporate Communication & Institutional Relations Director di Alfasigma – La certificazione Best in Media Communication rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questo senso da Alfasigma, sottolineando l’efficacia e la qualità delle strategie adottate in azienda”.

Ad Alfasigma è stato riconosciuto, come Top Communication Value, quello della “Trasformazione e crescita internazionale”: la ricerca ha evidenziato il valore della comunicazione dell’azienda nel trasmettere con efficacia i messaggi chiave legati agli investimenti per un grande processo di trasformazione, crescita aziendale e posizionamento sui mercati internazionali. Inoltre, per quanto riguarda il Top Communication ESG Goal, Alfasigma si è distinta per l’Obiettivo 17 (Partnership per gli Obiettivi) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, sottolineando l’impegno dell’azienda nel costruire partnership strategiche che hanno favorito il percorso di internazionalizzazione e crescita.

Conclude Gelpi: “Nell’ultimo anno, abbiamo lavorato per trasmettere con efficacia alcuni messaggi chiave della strategia aziendale, in primis il processo di trasformazione intrapreso e il posizionamento sui mercati internazionali, anche attraverso due acquisizioni su mercati esteri, che sono state comunicate a tutti gli stakeholder e a tutti target stampa. Inoltre, abbiamo posto enfasi sull’impegno dell’azienda nel costruire partnership strategiche che hanno favorito il percorso di internazionalizzazione. Associando a tutto ciò l’orgoglio di comunicare i valori di un’azienda fortemente radicata in Italia, ma con una spiccata proiezione internazionale. Per il 2024 continueremo a lavorare su questi pilastri, con l’obiettivo di far conoscere sempre più la storia, i valori e la crescita internazionale di Alfasigma”.

