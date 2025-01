Alla Luiss Business School riparte il format “Leader for Talent”

Roma, 15 gen. (askanews) – Riparte Leader for Talent, ciclo di incontri organizzato dalla Luiss Business School in cui gli studenti dei Master post-laurea dialogano con manager, presidenti e alti rappresentanti delle istituzioni nazionali ed estere. Un’occasione importante per orientarsi nel mondo del lavoro e consolidare le proprie competenze e abilità personali (“soft skills”, in inglese), spiega Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School e Professore di Finanza Aziendale: “Il suo punto di forza è sicuramente quello di offrire ai nostri studenti una prospettiva diversa e trasversale su quelle che sono le loro opportunità di carriera”, ha spiegatoIdeato nel 2016 Leader for Talent (#L4T) si basa su un format interattivo che prevede uno speech iniziale dell’ospite, un faccia a faccia con il Dean della Scuola e una sessione aperta alle domande degli studenti. Giunto alla nona edizione, ha portato in aula più di 40 speaker tra top manager e big del mondo economico e istituzionale.”In questi 8 anni in cui il programma si è svolto hanno partecipato circa 2.200 studenti, si tratta pertanto di un programma ad impatto elevato per la nostra scuola”, ha aggiunto Oriani.Gli speaker raccontano, anche con aneddoti e frammenti di vita privata, il loro percorso formativo e professionale e le molte sfide affrontate. Ispirati da queste esperienze gli studenti hanno la possibilità di muoversi con maggiore consapevolezza e visione nel mondo del lavoro.