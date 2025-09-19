Allegri “A Udine snodo cruciale per il Milan”

MILANO (ITALPRESS) – “Affronteremo una squadra difficile da battere: loro hanno 7 punti e sono molto fisici e tecnici. Per noi sarà un test importante, dobbiamo dare continuità alle due vittorie di fila che abbiamo fatto”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium. “Abbiamo dei difetti e dobbiamo continuare a lavorare. Domani sarà una delle partite più importanti, uno snodo cruciale, anche se siamo all’inizio del campionato. Dovremo sfruttare le occasioni che avremo”, ha aggiunto l’allenatore rossonero. Sui recuperi Leao e Maignan, poi, ha affermato: “Leao sta procedendo bene: speriamo di averlo a disposizione per il Napoli. Maignan è a posto, è sereno: martedì sarà in porta contro il Lecce”.

Tornando al cammino della squadra e alla prossima gara, Allegri chiede ai suoi uomini la massima attenzione per la sfida in Friuli. “Dobbiamo dimenticarci delle vittorie e pensare quello che dobbiamo fare. Tra Lecce, Napoli e Juventus, con l’Udinese è la gara più importante”, ha sottolineato l’allenatore toscano. “Se si può giocare con Loftus, Modric e Rabiot? Non è questione di bilanciamento, dipende dai momenti – ha spiegato poi Allegri -. Si può giocare in diversi modi. Fofana è un grande giocatore, è importante, ma deve fare più gol. Stiamo lavorando, con tutti, in quel senso lì”. Intanto, è già arrivata una sua squalifica dopo le proteste per il finale di gara contro il Bologna: “Il Var è uno strumento che ha diminuito l’errore all’interno della partita. Ma in tante situazioni è soggettivo. Quindi, gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. E’ normale, sbaglio io che mi arrabbio”.

Archiviato l’argomento, Allegri ha elogiato il suo spogliatoio: “Ho un gruppo di ragazzi responsabili e seri. Arriveremo nella condizione mentale giusta alla gara. Ricci? Da quando è arrivato è in continua crescita, si fa sempre trovare pronto ed è un giocatore affidabile, questa è una cosa molto importante. Abbiamo 10 giocatori nuovi su 19, quindi più passa il tempo, più si conosceranno, più faremo meglio. Col Bologna ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sbagliato la scelta del passaggio, cioè il passaggio giusto per quel momento della partita. Ma su questa cosa miglioreremo col tempo, conoscendoci sempre di più”.

Infine, sulla scelta del capitano: “Io credo che al 99 per cento sarà Gabbia, così ho anche detto uno che gioca di sicuro”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).