Allegri “Una grande Juve per battere il Friburgo”

TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo porre le basi per essere in vantaggio al ritorno, il Friburgo è forte fisicamente, sta andando bene in campionato e ha chiuso da imbattuta il girone di Europa League. Per quanto ci riguarda dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa dove abbiamo vinto solo con il Maccabi. E’ una partita da affrontare con grande rispetto, sapendo che è importante vincere anche se non sarà facile”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma domani in casa contro il Friburgo. La squadra arriva all’appuntamento dopo il ko di Roma. “E’ normale che ci fosse molto dispiacere, rammarico e delusione all’Olimpico, perchè quando sei in queste situazioni complicate – dice riferendosi alle vicende societarie – se pareggi o perdi sembra che ti crolli il mondo addosso. Ma i ragazzi stanno bene, bisogna fare una grande prestazione, vincere e non subire gol”. Per quanto riguarda la formazione, “De Sciglio non sarà a disposizione, Pogba vedremo domani mattina, mentre Alex Sandro ci sarà. Per il resto devo ancora decidere, bisogna valutare anche la partita di domenica che per noi sarà molto importante e in cui non avremo Kean che è squalificato, dovrò cercare di gestire al meglio i giocatori d’attacco. Di Maria giocherà titolare, è un grande campione”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).