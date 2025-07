Roma, 10 lug. (askanews) – “Siamo in un momento di dirittura d’arrivo di una riforma epocale della giustizia, le provano tutte per rallentarla o intimidirci, a costo di inventarsi bufale solenni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, entrando in Senato per il question time e riferendosi alla vicenda del libico Almasri.