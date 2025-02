Roma, 3 feb. (askanews) – Il ministro per la Giustizia Carlo Nordio riferirà nelle aule parlamentari nei prossimi giorni sulla vicenda Almasri. È quanto riferiscono fonti parlamentari di maggioranza precisando che non è stata ancora fissata una data per l’informativa. Domani si riuniranno le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato.