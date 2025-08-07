Almasri, Schlein: grave se Governo ponesse ora il segreto di Stato

Roma, 7 ago. (askanews) – “Sarebbe grave” se il Governo ponesse il segreto di Stato sulla vicenda Almasri. Lo hadetto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una intervista al domani.

“Intanto chiedo perché – ha aggiunto – il Governo ha cambiato posizione almeno tre volte mentendo in Parlamento. Colpisce il senso di impunità, come se a chi governa tutto fosse lecito, anche non rispettare le leggi internazionali e quelle nazionali. Nordio in un primo momento ha scaricato la colpa sui giudici, poi ha detto che non aveva saputo, ora invece emerge che la sua capo di gabinetto sapeva già poco dopo l’arresto di Almasri. Ha mentito all’aula, ha cambiato versione più volte”.

“Allora: un governo che mente in Parlamento – ha sostenuto ancora la leader democratica – deve assumersene la responsabilità e trarne le conseguenze. In tutto questo Meloni stavolta ha detto una cosa giusta: che è impensabile che tre suoi ministri abbiano agito senza che lei condividesse pienamente la scelta. Ma allora perché ha rifiutato di venire in Parlamento a spiegare la responsabilità politica che si è assunta solo oggi, otto mesi dopo, davanti a un’autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri?”

“Al ministro Nordio – ha ricordato Schlein – avevo già chiesto in aula: le ha chiesto Giorgia Meloni di scarcerare al Massri e di farlo riportare in Libia? Noi da subito abbiamo detto che la verità era che Meloni temeva le ritorsioni della Libia e che avrebbero smesso di fare il lavoro sporco con i migranti per l’Italia. Oggi emerge una riunione in cui Giovanni Caravelli dell’Aise ad almeno tre ministri spiega i pericoli di ritorsioni libiche. Sui cittadini italiani, sugli interessi Eni, e non lo dicono ma il loro timore era pure sui migranti”.