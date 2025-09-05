Almeida doma l’Angliru, Vingegaard resta leader della Vuelta

ANGLIRU (SPAGNA) (ITALPRESS) – Joao Almeida ha vinto la tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Cabezón de la Sal-Angliru di 202,7 chilometri con traguardo sulla mitica ascesa iberica. Sesta vittoria nella corsa spagnola per la UAE Team Emirates XRG, il portoghese ha anticipato il danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a bike), rimasto in maglia rossa, terzo l’australiano Jay Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe).

La fuga iniziale ha segnato i primi chilometri di una tappa lunghissima. La Visma Lease a Bike ha tenuto a bada i battistrada, lo strappo è stato ricucito nei chilometri finali, nei pressi della salita dell’Angliru – dove alcuni manifestanti pro-pal hanno bloccato per alcuni secondi la fuga di Jefferson Cepeda (Movistar), Bob Jungels (Ineos Grenadiers) e Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) – gli uomini di classifica hanno raggiunto i fuggitivi per poi giocarsi la vittoria di tappa. Il danese rimane leader della generale, il portoghese guadagna qualche secondo grazie agli abbuoni portandosi a 46″ dal rivale. Buona risposta anche da parte di Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ora sesto a 4’01”. Domani la quattordicesima tappa, la Avilés-La Farrapona di 135,9 chilometri.

ORDINE D’ARRIVO

1. Joao Almeida POR (UAE Emirates-XRG) in 4h54’15”

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a bike) s.t.

3. Jay Hindley AUS (Red Bull-Bora) a 28″

4. Sepp Kuss USA a 30″

5. Felix Gall AUT a 52″

6. Giulio Pellizzari ITA a 1’11”

7. Tom Pidcock GBR a 1’16”

8. Matthew Riccitello USA s.t.

9. Giulio Ciccone ITA a 2’15”

10. Abel Balderstone Roumens ESP a 3’06”

LE CLASSIFICHE GENERALI

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) in 49h30’54”

2. Joao Almeida POR (UAE Emirates-XRG) a 46″

3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling) a 2’18”

4. Jai Hindley AUS a 3’00”

5. Felix Gall AUT a 3’15”

6. Giulio Pellizzari ITA a 4’01”

7. Matthew Riccitello USA a 4’33”

8. Giulio Ciccone ITA a 4’54”

9. Torstein Traeen NOR a 5’21”

10. Sepp Kuss USA a 5’26”

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS (UAE Emirates XRG) 46 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 33

3. Juan Ayuso ESP (UAE Emirates XRG) 26

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 192 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 122

3. Ethan Kane Vernon GBR (Israel-Premier Tech) 111

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) in 49h34’55”

2. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) a 32″

3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 4’22”

