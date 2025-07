Alpine, al Goodwood Festival of Speed la A290 Rallye

ROMA (ITALPRESS) – Alpine torna al Goodwood Festival of Speed con una strepitosa selezione di auto, che comprende A290 Rallye al suo debutto mondiale, la concept car Alpenglow HY6 alimentata a idrogeno che debutta nel Regno Unito, la fenomenale A110 R Ultime e la fastback A390 che verrà lanciata prossimamente. A stupire i visitatori di Goodwood, dal 10 al 13 luglio, ci sarà anche il BWT Alpine Formula One team che si esibirà tutti i giorni sul tracciato di Goodwood, oltre alla A290 100% elettrica, che si è aggiudicata il titolo di Car of the Year 2025 all’inizio di quest’anno, e all’apprezzatissima A110, che si appresta a vivere un ultimo momento di gloria prima di uscire di produzione il prossimo anno.

Al centro della scena, per il suo debutto dinamico, ci sarà Alpine A290 Rallye, una versione della Car of the Year 2025 modificata per le competizioni. Dotata di roll-bar integrale e di una serie di miglioramenti derivati dalle competizioni, tra cui un differenziale a slittamento limitato ZF, oltre a modifiche alle sospensioni, ai freni e all’assetto, l’auto farà il suo debutto dinamico sulla collina di Goodwood.

È stata presentata per la prima volta in un’area del Rallye du Rouergue la settimana scorsa, in una livrea sportiva realizzata dal team design Alpine, con le ruote bianche e la combinazione di colori dinamici ideati dal responsabile del racing design Raphael Linari per trasmettere l’intento agonistico dell’auto. Per la prima volta, sul leggendario tracciato delle cronoscalate, sarà presente anche la sofisticata show car Alpenglow HY6, alimentata a idrogeno e presentata per la prima volta al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi del 2024. Alpenglow, alimentata da un motore V6 biturbo da 3,5 litri che eroga 740 CV, lascia presagire un futuro esaltante per Alpine negli sport motoristici.

Abbina l’innovazione ambientale alla sportività per mostrare un nuovo modo di ridurre le emissioni inquinanti di un’auto sportiva, mentre il suo design incorpora elementi che anticipano il look dei futuri modelli Alpine. Anche A110 R Ultime correrà in pista durante l’iconico evento. Progettata per essere l’espressione più raffinata dell’A110, con 345cv, 420 NM di coppia e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,8 secondi, si stima che sia più veloce di 20 secondi sul leggendario circuito del Nordschleife in Germania rispetto ad A110 R. Nel frattempo, anche la nuova A390 sarà una delle protagoniste dell’evento.

