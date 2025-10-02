X
Amb Bagger: flotilla? Gaza e ostaggi Israele tema anche in Germania

Roma, 2 ott. (askanews) – “La sofferenza a Gaza e il futuro dei palestinesi così come anche il futuro degli ostaggi israeliani è un tema che viene discusso con molta emozione anche in Germania, in effetti c’erano a bordo delle imbarcazioni anche degli attivisti tedeschi”. Lo ha dichiarato Thomas Bagger, neo ambasciatore tedesco a Roma, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla presenza di circa 15 volontari a bordo della missione Global Sumud Flotilla.

“Noi speriamo che la parte israeliana faccia in modo che non si arrivi a uno scontro, che non ci siano feriti e soprattutto che venga garantita l’assistenza consolare a queste persone”.

