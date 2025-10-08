Andrea Bocelli conquista il Metropolitan di NY con repertorio Puccini

Roma, 8 ott. (askanews) – Ancora un trionfo per Andrea Bocelli al Metropolitan Opera di New York, dove il tenore toscano si è esibito domenica 5 ottobre in un concerto sold out, interamente dedicato a Giacomo Puccini, conquistando il pubblico americano con una performance intensa e ricevendo una standing ovation finale. Un appuntamento ormai annuale per il tenore che è sempre più amato dal pubblico americano.

Sul palco Steven Mercurio, a dirigere l’orchestra in una serata che ha visto alternarsi grandi voci della lirica internazionale: i soprani Juliana Grigoryan, Federica Lombardi e Jennifer Rowley, e il baritono Edward Parks, accanto al tenore italiano in un programma dedicato ai capolavori del compositore lucchese.

Nel corso della prima parte del concerto, Bocelli ha interpretato alcune tra le più celebri pagine pucciniane (da “Addio, fiorito asil” a “Un bel dì vedremo”, da “Recondita armonia” a “Quando me’n vò”) toccando i momenti più intensi di opere immortali come Madama Butterfly, Tosca, La Bohème, Manon Lescaut, Gianni Schicchi e La fanciulla del West.

La seconda parte ha confermato la magia del repertorio pucciniano, con il tenore che ha emozionato la platea eseguendo “Donna non vidi mai”, “O mio babbino caro”, “Ch’ella mi creda” e altri brani che hanno scandito un viaggio musicale tra lirismo e passione.

Bocelli ha concesso come bis alcuni tra i suoi cavalli di battaglia più amati, tra cui “E lucevan le stelle” e l’immancabile “Nessun dorma”.