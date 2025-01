Anno Giudiziario, a Roma parla Mantovano e magistrati lasciano l’aula

Roma, 25 gen. (askanews) – Quasi tutti i magistrati presenti nell’Aula magna della corte d’appello della Capitale hanno lasciato il salone appena dopo che il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, ha preso la parola per il suo intervento in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario.”Il gesto degli esponenti della magistratura associata di lasciare l’aula al momento dell’intervento del rappresentante del governo è impegnativo, ed è carico di significato. Non è originale: è stata una forma di protesta sperimentata una ventina di anni fa in occasione di altre leggi, quella volta ordinarie, di riforma della giustizia. In più, quest’anno ci sono i cartelli. Benché ripetuta, però non può lasciare indifferenti”, ha poi commentato Mantovano nel corso del suo intervento.