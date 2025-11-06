Antitrust Ue avvia indagine su Deutsche Boerse e Nasdaq

Roma, 6 nov. (askanews) – L’Antitrust dell’Unione europea ha avviato un’indagine formale per possibili intese illecite tra Deutsche Boerse e il Nasdaq sulle attività di quotazione in Borsa e su quelle di contrattazione e clearing di contratti derivati finanziari. Con un comunicato, la Commissione europea spiega che sta anche verificando se le due società abbiano messo in piedi un illecito coordinamento su prezzi e su informazioni sensibili.