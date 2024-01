Aperti gli ordini della nuova Fiat Topolino Dolcevita

TORINO (ITALPRESS) – Al via in Italia gli ordini per l’affascinante versione aperta della Nuova Fiat Topolino. Consolidata ormai come innovativa soluzione per la mobilità urbana sostenibile, la versione Dolcevita si presenta come un’autentica icona che incarna orgogliosamente lo spirito italiano di Fiat, portando nelle strade gioia, ottimismo e divertimento per tutti. Incarnando appieno la missione di Fiat di proporre in modo continuativo prodotti rivoluzionari per la mobilità urbana ed accessibile, ma con un tocco in più, la Topolino Dolcevita svolge un ruolo significativo nel rendere la guida in città più sostenibile, compiendo un passo importante verso una completa e gioiosa elettrificazione. Si tratta di un veicolo elettrico ed eclettico che cattura l’attenzione dei giovani appassionati, in particolare della Gen Z, un pubblico sensibile ai temi della sostenibilità, desideroso di possedere un mezzo di trasporto ecologico e intuitivo. E’ nella sua versione aperta che la Nuova Fiat Topolino si presenta anche come il sogno a quattro ruote degli entusiasti della riviera, diventando il veicolo ideale per godersi l’estate lungo le strette strade della splendida costa italiana. Con una duplice anima straordinaria, si adatta perfettamente sia ai pittoreschi borghi che all’animato centro cittadino.

Il prezzo di 9.890,00 euro per Topolino Dolcevita rimane invariato rispetto alla versione chiusa ed è soggetto a offerte vantaggiose grazie anche ai nuovi incentivi governativi 2024. Stellantis Financial Services, come finanziaria captive del Gruppo Stellantis, è al fianco del brand Fiat per supportare il lancio di Topolino e rendere quindi accessibile a tutti una mobilità più sostenibile. Con Stellantis Financial Services è facile mettersi alla guida di Topolino: grazie alla soluzione leasing a 48 mesi, la Topolino Dolcevita è accessibile con un canone mensile conveniente a partire da 39 euro al mese, con un acconto di 2.582 euro, pensato per promuovere la mobilità elettrica, allo stesso costo di un abbonamento alla pay-per-view o di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici. Analogamente alle rinomate piattaforme di e-commerce, pochi clic sono tutto ciò che divide il cliente dalla Nuova Fiat Topolino. In un percorso completamente digitale, supportato costantemente dal team e-seller e dai concessionari Fiat, tutte le informazioni necessarie sul prodotto e sul processo sono ora accessibili attraverso una singola e completa pagina web. Grazie al configuratore 3D, inoltre, il cliente potrà esplorare visivamente il modello in ogni suo dettaglio.

“Con la versione Dolcevita, la Topolino si propone come una vera rivoluzione nell’ambito della mobilità urbana, abbracciando con entusiasmo un approccio smart e sostenibile. Con Topolino abbiamo iniziato un nuovo processo di acquisto e consegna a domicilio semplificato, ispirato alle piattaforme di e-commerce più popolari. E per coloro che sono abituati alla relazione quotidiana con il proprio concessionario, la nuova Topolino è presente negli showroom italiani della Rete Fiat, dando così a tutti la possibilità di scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana sostenibile, per poi finalizzarne l’acquisto anche grazie alla competenza e professionalità delle concessionarie italiane sempre centrali nell’esperienza dei nostri clienti” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia.

Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la Topolino presenta una velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Entrambe le varianti, aperta e chiusa, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Inoltre, la Topolino vanta un’abitabilità straordinaria, data dai due sedili disallineati, un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza, e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno. Ciò che differenzia i due modelli è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta. Inoltre, sulla pagina web, o presso i concessionari FIAT, sono disponibili accessori opzionali per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Qui sarà possibile acquistare cinque diversi articoli perfettamente coordinati con lo stile della Topolino: una capiente borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che, all’occorrenza, si trasformano in comodi e morbidi teli da mare. Tutti, ovviamente, in Verde Vita.

