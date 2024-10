Arca SGR vince la Barcolana 56, terzo il “Fiamme Gialle-Nice”

TRIESTE (ITALPRESS) – Arca SGR vince la Barcolana 56 presented by Generali tagliando il traguardo in 1 ora, 28 minuti e 14 secondi. Secondo posto per Prosecco Doc Shockwave 3 con 1 ora, 30 minuti e 27 secondi e terzo posto per Fiamme Gialle Nice con 1 ora, 37 minuti e 55 secondi.

Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è arrivata terza su oltre 1700 imbarcazioni che hanno preso parte alla 56ª edizione della Barcolana a Trieste, l’ultimo dei cinque eventi sportivi previsti per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. La gara si è aperta con una suggestiva esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza in Piazza Unità d’Italia. Gli atleti hanno gareggiato con l’imbarcazione “Fiamme Gialle-Nice” e preso parte alle numerose attività della settimana, con molti ospiti presenti sia a terra che in mare. L’equipaggio è composto da finanzieri velisti con una significativa esperienza nelle discipline veliche olimpiche e d’altura, a dimostrazione della solida tradizione della Guardia di Finanza in questo ambito sportivo.

Si tratta di un 78 piedi (24 metri) costruito nel 1995 dal cantiere australiano MC Conaghy Boats, uno dei primi a utilizzare nelle costruzioni navali il carbonio pre-impregnato di derivazione aerospaziale. Si afferma come uno yacht a vela da regata resistente e sofisticato che ha partecipato ai più importanti circuiti mondiali off-shore di Maxi, ottenendo numerose vittorie in prestigiose competizioni internazionali. Sull’imbarcazione del cantiere italiano IceYachts di Cremona è riportata l’effigie con il Grifone alato simbolo della Guardia di Finanza, con il logo del 250° anniversario di fondazione del Corpo e lo scudetto dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle.

Tra le autorità presenti: il Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, Comandante interregionale dell’Italia del Nord-Orientale della Guardia di Finanza; il Generale di Divisione Mariano La Malfa, Presidente del Comitato per il 250° Anniversario di fondazione del Corpo; il Generale di Brigata Antonio Appella, Comandante del Centro Sportivo “Fiamme Gialle” della Guardia di Finanza; Il Generale di Brigata Fabrizio Nieddu, Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia; il Generale di Brigata Joselito Minuto, a capo del Comando Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, Reparto presente con il Pattugliatore multiruolo Monte Cimone.

Al Servizio navale della Guardia di Finanza è stato, infatti, affidato il compito di sorvegliare e garantire la sicurezza in mare nel corso della manifestazione. All’evento è stato anche possibile visitare la storica nave scuola Giorgio Cini.

