Arera: Iran? Prepararci a compensare eventuali difficoltà forniture

Roma, 17 giu. (askanews) – Di fronte alla crisi Israele-Iran è necessario “per quanto possibile” predisporci a compensare eventuali difficoltà nelle forniture energetiche. Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine della presentazione della Relazione annuale dell’Autorità al Parlamento.”Abbiamo visto in questi anni come ormai il nostro sistema è fortemente interconnesso – ha detto – Il passaggio di grandi quote di nostre forniture al GNL naturalmente ci espone a situazioni di crisi come quella che stiamo vivendo in questi giorni”.”Dobbiamo guardare con attenzione – ha aggiunto Besseghini – e per quanto possibile già predisporci ad avere delle strutture che ci permettano di compensare eventuali difficoltà che che potessero manifestarsi nelle forniture da quell’area che pure rappresenta una parte importante delle nostre forniture”.