Argentina sempre in testa al ranking Fifa, l’Italia resta decima

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La vittoria della Coppa America ha rafforzato la leadership dell’Argentina nel ranking Fifa, dove la Francia – semifinalista agli Europei – rimane la prima inseguitrice al secondo posto. Sul podio sale la Spagna, che grazie al trionfo di Berlino scala 5 posizioni ed è terza. Subito dietro c’è l’altra finalista di Euro2024, l’Inghilterra, passata da quinta a quarta scavalcando il Brasile. Tre passi indietro per il Belgio (da terzo a sesto), stabile l’Olanda (settima), il Portogallo retrocede all’ottavo posto davanti alla Colombia, che grazie alla finale di Coppa America torna nella Top Ten, guadagnando tre posti. Rimane decima nonostante l’eliminazione agli ottavi degli Europei l’Italia di Luciano Spalletti. Da segnalare il grande balzo in avanti della Turchia di Montella (26esima, +16) e del Venezuela (37esimo, +17), mentre il successo nella Nations Cup OFC permetta alla Nuova Zelanda di rientrare nella top 100 dopo sette anni: gli All Whites sono ora 94esimi. Il prossimo aggiornamento del ranking Fifa sarà pubblicato il 19 settembre.

Queste le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1. Argentina 1901.48 punti (–)

2. Francia 1854.91 (–)

3. Spagna 1835.67 (+5)

4. Inghilterra 1812.26 (+1)

5. Brasile 1785.61 (-1)

6. Belgio 1772.44 (-3)

7. Olanda 1758.51 (–)

8. Portogallo 1741.43 (-2)

9. Colombia 1732.32 (+3)

10. ITALIA 1714.29 (–)

