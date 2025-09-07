X
Armani, De Laurentiis: rispettava persone, la gente gli dimostra amore

| 7 Settembre 2025 18:05 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 7 set. (askanews) – “Era uno che amava e rispettava la gente e la gente gli sta dimostrando il suo amore”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo aver reso omaggio a Giorgio Armani alla camera ardente a Milano.”Una battuta non rappresenterebbe la sua grandezza, rimaniamo rispettosamente silenti come le candele che lo stanno accompagnando in questo ultimo viaggio, bellissime, una messa in scena di livello, che lo rappresenta in tutto” ha aggiunto.

