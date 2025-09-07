X
<
>

Armani, Fontana: un’eccellenza lombarda e un grande imprenditore

| 7 Settembre 2025 10:57 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 7 set. (askanews) – “Era doveroso esserci, è stata un’eccellenza della Lombardia, un genio che ha portato la bellezza italiana nel mondo e un imprenditore, è riuscito a creare un’azienda efficiente che ha dato risultati eccellenti. Ha saputo declinare la creatività e la genialità con l’efficienza e l’efficacia, tipica di un grande lombardo”.Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla camera ardente a Milano per Giorgio Armani. “Sicuramente lo ricorderemo – ha aggiunto – faremo un’aula, una giornata per ricordarlo e dare la possibilità a tutti di esprimere il loro ricordo”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA