X
<
>

Armani, Napoleone (Pitti): tanta gente qui per lui vale più di Oscar

| 7 Settembre 2025 18:04 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 7 set. (askanews) – “C’è emozione nel vedere tutte le persone che vengono, è il vero grande riconoscimento per Giorgio Armani, che ha parlato con tutti, dai bambini agli anziani, e con grande competenza, abbiamo fatto tanti progetti con lui”. Così l’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone, ricordando Giorgio Armani alla camera ardente dello stilista a Milano.”Vedere questo – tutta questa gente con tanto affetto – credo sia il massimo che si può ottenere, è più di un Oscar ” ha aggiunto.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA