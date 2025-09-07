X
Armani, Palombelli: era l’Italia del fare contro l’Italia della lagna

7 Settembre 2025

Milano, 7 set. (askanews) – “Ci eravamo conosciuti qui a Milano nell’80, quando tutto nasceva, Mediaset, la grande moda, ci si riprendeva dall’Italia del terrorismo, e siamo rimasti legati, mi dispiace tanto”. Così la giornalista Barbara Palombelli ricorda Giorgio Armani dopo avergli reso omaggio alla camera ardente a Milano.”Ci siamo scritti quest’estate, perché non era stato bene, rispondeva a tutti, rappresentava la precisione, l’Italia del fare contro l’Italia della lagna, una grande lezione la sua che continuerà” ha concluso.

