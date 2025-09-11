Arriva la nuova Nissan Micra 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Nissan annuncia i prezzi della nuova Nissan Micra, sesta generazione dell’iconica vettura in versione 100% elettrica. Disponibile con batteria da 40 o 52 kWh, tre diversi allestimenti Engage, Advance, Evolve, 11 combinazioni di colore, cerchi da 18 pollici, tante opzioni per gli equipaggiamenti esterni e interni e per le tecnologie di assistenza alla guida, sicurezza e connettività, che permettono ai clienti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e ai propri gusti.

La nuova Micra ha un design dal carattere deciso ed elegante, con passaruota pronunciati e baricentro basso che conferiscono alla vettura un senso di robustezza e un aspetto da SUV. I fari anteriori lampeggiano a ogni apertura delle portiere e le luci posteriori LED sono costituite da elementi luminosi circolari, dal design essenziale. Cinque colori per gli esterni che insieme all’opzione di tetto nero danno vita a 11 diverse combinazioni, mentre i cerchi da 18 pollici sono disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell’allestimento: copricerchi Active, cerchi in lega Iconic e Sport.

Gli interni semplici ed eleganti sono impreziositi da elementi di design che ricordano il Giappone, come il profilo del Monte Fuji riprodotto nel portaoggetti tra i sedili anteriori. Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono accessibili tramite un quadro strumenti configurabile ad alta risoluzione da 10,1 pollici. Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono. Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, è offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill, mentre l’illuminazione ambientale dell’abitacolo è disponibile in 48 colori diversi.

Lunga 4 metri, larga 1,8 metri e con un passo di 2,54 metri, la nuova Micra si muove con agilità e stabilità nei tratti misti e in città, garantendo allo stesso tempo un notevole spazio interno. I comodi ed ergonomici sedili anteriori, insieme all’ampio spazio per le ginocchia, superfici morbide al tatto e finiture di qualità superiore contribuiscono a un elevato livello di comfort. Spazio di carico ai vertici della categoria, con il bagagliaio di 326 litri estendibile fino a 1106 litri, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60.

La nuova Nissan Micra EV si conferma la vettura ideale per la città e non solo, facile da gestire e con autonomia fino a 416 km, superiore a quanto stimato inizialmente. Il processo di omologazione della vettura ha infatti confermato al rialzo l’autonomia di percorrenza nel ciclo WLTP, che con batteria da 52 kWh arriva fino a 416 km (+8 km rispetto alla stima iniziale) e con batteria da 40 kWh arriva fino a 317 km (+7 km rispetto alle stime iniziali). Con il caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) il livello della batteria passa dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Entrambe le batterie, inoltre, sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica. Se la destinazione impostata sul navigatore prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema Intelligent Route Planner di Micra propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.

Notevolmente più leggera rispetto a molte sue concorrenti e nonostante il suo aspetto solido e robusto, la nuova Micra pesa solo 1400 kg (1524 kg con l’opzione batteria più grande), consentendo elevata efficienza, ottime prestazioni e grande maneggevolezza. Il pacco batterie posizionato nella parte più bassa della piattaforma EV, le sospensioni anteriori a montanti indipendenti con ammortizzatori passivi e le sospensioni posteriori multilink – configurazione tipica dei veicoli di segmento superiore – unitamente alla coppia immediatamente disponibile e allo sterzo reattivo, garantiscono a Nissan MICRA ottime prestazioni dinamiche, maneggevolezza e un comfort di guida in ogni situazione. Tramite un comando al volante, il guidatore può scegliere una delle tre modalità di guida comfort, sport ed eco – che offrono diverse combinazioni programmate di potenza, coppia, risposta dell’acceleratore, taratura dello sterzo, illuminazione ambientale, colore del quadro strumenti e informazioni su questo visualizzate – oppure la modalità perso, che permette di configurare ogni singolo parametro. Come altre vetture elettrificate Nissan, la nuova Micra è equipaggiata con la tecnologia Nissan e-Pedal, che permette di accelerare e rallentare la vettura, fino ad arrestarla, usando un solo pedale.

La nuova Micra ha la suite di Google integrata e che comprende Google Maps – per trovare i luoghi e i punti di interesse preferiti, con mappe sempre aggiornate in tempo reale – Google Assistant – che tramite comandi vocali permette di controllare alcune funzioni come il climatizzatore, i sedili riscaldabili, gestire il navigatore o effettuare telefonate – e Google Play per accedere e scaricare applicazioni, ascoltare musica, podcast e audiolibri e molto altro ancora direttamente dal veicolo.

Tramite l’app NissanConnect Services sullo smartphone da remoto, è così possibile verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell’auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell’abitacolo e il programma di ricarica. La nuova Micra è dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere. Come tutta la gamma Nissan, anche la nuova Micra ha una ricca dotazione di tecnologie per la sicurezza, tra cui il ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza. Altri sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri.

Grazie a Nissan More la garanzia di Micra si estende fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza. Nissan More è il nuovo programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando di manutenzione eseguito presso la rete Nissan (programma assicurativo soggetto a esclusioni). La nuova Micra è offerta con prezzi a partire da 18.500 per la versione Engage 40 kWh e fino ai 25.400 euro per la Evolve 52 kWh, grazie agli incentivi statali.

