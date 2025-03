Arriva la seconda generazione della BMW Serie 2 Gran Coupè

ROMA (ITALPRESS) – Arriva nei concessionari BMW la seconda generazione del Gran Coupè. Nato nel 2020 si presenta completamente rinnovato negli esterni, all’interno e con un’ampia gamma di motorizzazioni. La BMW Serie 2 Gran Coupè nasce negli stabilimenti di Lipsia e ha un’anima ecosostenibile come la fabbrica che la produce, alimentata da energia solare ed eolica. E’ più lungo di 20 mm, toccando i 4.546 mm, mentre il passo misura 2.670 mm.

E’ più largo di 1.800 mm e più alto di 15 mm raggiungendo i 1.445 mm. Il frontale è espressivo, la silhoutte allungata ed il posteriore potente. A barre verticali, e diagonali all’interno, la nuova griglia del radiatore, grande la presa d’aria, ribassato l’aspetto, molto aderente alla strada, con paraurti anteriore ridisegnato. Il gruppo ottico comprende elementi verticali a led per le luci diurne e per gli indicatori di direzione. Il cofano è lungo, gli sbalzi corti e la linea del tetto fluida. I fari posteriori sono piatti e i terminali di scarico integrati in modo invisibile.

Gli interni sono privi di pelle e con grande utilizzo di materiale riciclato. I rivestimenti sono sostenibili, con eleganti finiture metalliche illuminate a seconda della selezione di guida. Nuovo l’ head up display e il BMW Curved Display cosi come il selettore del cambio. I sedili M Sport sono in Veganza bicolore rosso e nero. Minimi i tasti fisici perchè quasi tutti i comandi sono touch. Il volante sportivo di serie, nel pacchetto M Sport con cinturino rosso e cuciture colorate, è dotato di palette per il cambio manuale delle marce. Per migliorare la sicurezza è installato un ulteriore airbag fra il conducente e il passeggero.

La motorizzazione comprende benzina e diesel a 4 cilindri. Benzina BMW 216, BMW 220 da 170 Cv, BMW 223 xDrive e BMW M235 xDrive. Le diesel sono BMW 218d da 150 Cv e BMW 200d da 163 Cv. Le trasmissioni sono elettrificate con tecnologia mild hybrid a 48 volt e il cambio è a 7 rapporti con doppia frizione Steptronic. I sistemi di assistenza alla guida sono di secondo livello avanzato e in più il Parking Assistant Professional consente al conducente di controllare le manovre di parcheggio dall’esterno con lo smartphone e l’app My BMW.

Il modello di punta che abbiamo provato nelle strade pugliesi fra masserie e tributi a Domenico Modugno è la BMW M235 xDrive Gran Coupè, che si colloca al top della gamma con eccellenti prestazioni. Il motore a 4 cilindri sviluppa una potenza di 300 Cv e accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. I cerchi sono in lega leggera da 18″ o 19″, 4 gli evidenti tubi di scarico, potente il rombo selezionando la modalità di guida Sport. Migliorata, con la trazione integrale, l’agilità e la dinamica in curva, preciso lo sterzo sportivo. La guida nel rettilineo è molto stabile anche su strade approssimativamente asfaltate.

Le sospensioni adattive M hanno in effetti migliorato anche il comfort con ammortizzatori variabili a controllo meccanico e a selezione di frequenza. I picchi di pressione all’interno degli ammortizzatori vengono infatti attenuati con valvole aggiuntive che agiscono sul lato della trazione. I prezzi per i modelli a benzina variano dai 38.500 Euro della BMW 216 ai 60.700 Euro dell’ M235 xDrive. Per l’alimentazione diesel i prezzi vanno dai 43.000 Euro della 218d ai 44.500 Euro della 220d.

